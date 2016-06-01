В КМДА кажуть, що інтервал руху автобусів № 114 з Троєщини до залізничного вокзалу скоротиться до 7 хвилин

«Ми продемонстрували новий цикл реанімації старих автобусів. Раніше їх списували, але СТО допомагає створювати оновлений та досить якісний транспорт. Тим більше, це коштує у 10-15 разів менше, аніж купувати новий рухомий склад, адже, за рекомендаціями, що розробив для Києва Світовий банк, місту потрібно 250 автобусів», – зазначив Ілля Сагайдак.

П’ять відремонтованих одиниць рухомого складу курсуватимуть автобусним маршрутом № 114 «Вулиця Милославська – Залізничний вокзал «Центральний». Цей маршрут був прокладений за рекомендацією Світового банку, його метою є забезпечення зручного безпересадочного зв’язку між житловим масивом Троєщина та центральною частиною міста. Щоденно маршрутом користується більше 11 тисяч пасажирів.

«Згідно з рекомендаціями Світового банку, ми робимо довші маршрути, щоб пасажирам було комфортніше користуватись ними, щоб вони не робили постійні пересадки з одного транспорту на інший», – наголосив Ілля Сагайдак.

Завдяки цим автобусам інтервал руху скоротиться до 7-8 хвилин (сьогодні він становить до 22 хвилин).

«До кінця року заплановано відновити 30 одиниць рухомого складу та провести 300 ТО. Усі капітально відремонтовані автобуси підсилять існуючі маршрути, а також будуть впроваджені нові. Вартість презентованих сьогодні автобусів склала по 150 тис. євро. Згідно з цими даними, бюджет міста зекономлено на суму до 1 млн євро», – зазначив Сергій Майзель.