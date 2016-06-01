Кличко у США розповів про потенціал Києва

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у США, куди приїхав для участі у Чиказькому форумі глобальних міст світу, передає прес-служба мэра.

"Однозначно Київ має потенціал, щоб стати глобальним містом. І потрібно цей потенціал правильно використати. Бо Київ концентрує і фінанси, і виробництво, і культуру та мистецтво. Наша столиця сьогодні - одна з ключових в Східній Європі, - підкреслив Кличко. - Тому мені цікавий досвід, ідеї, які дозволяють розвивати глобальні міста. І в цьому напрямку також важливе наше співробітництво з містом-побратимом Києва - Чикаго. Зокрема, ми говоримо про потенційні інвестиції в Київ, в Україну бо Чикаго - це друга фінансова столиця США, про корисний для нас управлінський досвід, про технології задля розвитку міста", - сказав Віталій Кличко.

У Чикаго він відвідав Український національний музей, зустрівся та поспілкувався з українською громадою міста.

Мер Києва візьме участь у відкритті та виступить на Чиказькому форумі глобальних міст світу, відбудуться зустрічі Кличка з мером Чикаго Рамом Емануелем, президентом енергетичної компанії Invenergy LLC Майклом Польскі, заступником Генерального Секретаря ООН з питань ВІЛ/СНІДу Мішелем Сідібе, представниками UNICEF та UNAIDS. Також Віталій Кличко візьме участь у зустрічі щодо боротьби зі СНІДом Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic у Нью-Йорку.