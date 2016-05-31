Двоє нетверезих пасажирів повідомили про вибухівку на борту літака в аеропорту "Жуляни"

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві, інформація про замінування не підтвердилася.

"Правоохоронці встановили, що про закладену на борту літака вибухівку повідомили двоє пасажирів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Наразі з ними працюють слідчі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві анонім "замінував" фабрику Roshen

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, близько 12.00 до поліції надійшло повідомлення, що заміновано літак угорської авіакомпанії Wizz Air W67305 рейсом Київ – Меммінген, який прилетів в аеропорт «Жуляни». До аеропорту терміново виїхали вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група, антитерористичний оперативний загін СБУ. На борту літака перебували близько 160 осіб.