Кличко та Меркель обговорили реформи, безвізовий режим та санкції проти РФ

Зустріч відбулася у рамках політичної асамблеї на честь відзначення 40-річчя Європейської Народної Партії, повідомляє сайт КМДА.

"Ми говорили про необхідність пришвидшення ефективних реформ в Україні. Зокрема, про те, що великі очікування сьогодні на зміни в роботі прокуратури. І на них сподіваються як в Україні, так і на Заході. Також йшлося про необхідність продовження санкцій проти Росії. Ангела Меркель зазначила, що це - один з ефективних методів впливу на Росію. Оскільки не можна зневажати європейський порядок, який Росія порушила агресією на сході України та анексією Криму", - зазначив після зустрічі Віталій Кличко.

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Він також звернувся до канцлера Німеччини щодо підтримки надання Україні безвізового режиму з ЄС.

"Ми розуміємо, що повинні виконати всі необхідні умови, досягти необхідних критеріїв. І показувати успішність реформ", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва взяв участь в політичній асамблеї з нагоди 40-річчя Європейської Народної Партії. Відзначення цієї дати відбувається у Люксембурзі за участю європейських політичних лідерів, які обговорюють стратегію та майбутнє Європейського Союзу. Участь у заходах беруть федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, голова групи ЄНП в Європейському парламенті Манфред Вебер та інші європейські політики.