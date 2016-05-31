Кличко зупинив рішення Київради про звернення до ЦВК щодо призначення виборів до райрад у столиці

В обґрунтуванні такого рішення міського голови зокрема зазначено, що Київрада ухвалила рішення «Про звернення депутатів Київської міської ради до Центральної виборчої комісії» без відповідної компетенції.

«Відповідно до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати та вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання. Відповідно до статей 14 та 15 Закону України «Про місцеві вибори», призначення перших місцевих виборів не належить до компетенції Київської міської ради», – підкреслено у рішенні міського голови.

Віталій Кличко також наголошує, що депутати ухвалили рішення про звернення до ЦВК без належного закріплення на законодавчому рівні компетенції районних у містах рад, вирішення питань бюджету, який має формувати районна у місті рада, питань власності і землі, якими мають розпоряджатися районні у містах ради, без уточнення виборчого законодавства щодо виборів саме районних у містах рад, врегулювання існуючих на законодавчому рівні колізій.

«Я вважаю таку позицію деяких політичних сил Київради безвідповідальною по відношенню до киян. Наслідком цієї «ініціативи» може стати управлінський колапс у столиці. Я неодноразово закликав депутатів не займатися популізмом і політичними ігрищами. Моя позиція однозначна: без законодавчого закріплення повноважень райрад у містах, без ухвалення єдиних правил для виборів райрад в усіх великих містах України подібні ініціативи – це політичні спекуляції. Саме тому я зупинив рішення Київради про звернення до ЦВК і сподіваюся на конструктивну роботу депутатів в інтересах киян, а не задля політичної дестабілізації в столиці», – підкреслив Віталій Кличко, коментуючи своє рішення.