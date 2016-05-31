У Києві закінчилися святкування з нагоди Дня міста

Загальновідомо, що згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації, в місті Києві заборонений продаж алкогольних напоїв, в тому числі слабоалкогольних, під час масових заходів. Незважаючи на це, "Перша приватна броварня" підтримала святкування Дня Києва, зробивши пріоритетним для себе щастя киян та гостей столиці.

Від імені київського міського голови подяку за підтримку проведення свята висловила Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації, особисто Андрію Мацолі, засновнику та СЕО "Перша приватна броварня". "Приємно зазначити, що українська соціально свідома компанія підтримує проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів з нагоди Дня Києва, – зазначила вона. – Ми вдячні нашому новому партнерові за відданість цінностям здорового способу життя та відмову від продажу алкогольних напоїв під час святкувань".

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"Для нашої компанії велика честь бути співорганізатором святкування Дня Києва. Ми зробили все, що від нас залежить, щоб провести його на належному європейському рівні для киян і для гостей міста. Сподіваюся, що, незважаючи на часті погодні зміни, гості фестивалю змогли зануритися в приємну атмосферу, послухати якісну музику, а головне – добре поспілкуватися. Ще раз зі святом усіх!" – Андрій Мацола, засновник та СЕО "Перша приватна броварня".

За два дні фестиваль "День Києва. Свято вільних людей" відвідало понад 70 тисяч гостей.