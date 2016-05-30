Поворозник презентував Концепцію розвитку системи охорони здоров’я у Києві

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Основними пріоритетами роботи міської влади – є боротьба з корупцією та максимальна відкритість у всіх сферах діяльності, зокрема і в медицині. Але без системного підходу здійснити відчутні зміни в системі охорони здоров’я неможливо. Впровадження Концепції дозволить забезпечити доступну кваліфіковану медичну допомогу кожному киянину та створити сприятливі умови праці для медичних працівників столичних закладів охорони здоров’я. Основним принципом розвитку медицини в Києві є орієнтованість на людей. Тобто всі рішення, що стосуються охорони здоров’я, повинні прийматися з врахуванням потреб і прав людей, як пацієнтів так і медичних працівників. Ми обов’язково врахуємо пропозиції та зауваження громадськості, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо подальшого розвитку охорони здоров’я», – розповів Микола Поворозник.

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За його словами, модернізація охорони здоров’я дасть можливість створити нову сучасну модель її функціонування, яка передбачає чіткі гарантії щодо обсягу медичної допомоги, фінансовий захист громадян у випадку хвороби та ефективний розподіл ресурсів.

«Ефективність здійснених заходів систематично оцінюватиметься за визначеними індикаторами, які відображатимуть стан та прогрес медичної та фінансової складової розвитку системи охорони здоров’я», – підсумував заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зауважимо, ознайомитися з проектом концепції можна на офіційному сайті Департаменту охорони здоров’я КМДА за посиланням: http://health.kievcity.gov.ua/news/1402.html