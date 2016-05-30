"Київенерго" з 30 травня по 23 червня відключить гарячу воду в Святошинському районі столиці

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, з 30 травня по 23 червня відключить від гарячого водопостачання ряд будинків у Святошинському районі Києва у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"З 30 травня по 23 червня 2016 року компанія проводитиме випробування тепломагістралей від РК "Веркон". На час проведення робіт зупиниться гаряче водопостачання 23 житлових будинків і 11 відомств у Святошинському районі", - йдеться в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що з 30 травня по 13 червня 2016 року будуть проводитися випробування тепломагістралей від (РК) "Центральна".

Таким чином, за даними прес-служби "Київенерго", на час проведення робіт компанія відключить від гарячого водопостачання 67 житлових будинків, 3 дитячих садки, 4 школи, 163 відомства і 2 лікувальні установи у Святошинському районі.

З 31 травня по 23 червня компанія проводитиме випробування тепломагістралей від (РК) "Мінська", яка забезпечує гарячою водою житловий масив "Мінський".

"На час проведення випробувань припиниться гаряче водопостачання 88 житлових будинків, 8 дитячих садків, 3 шкіл, 30 відомств та 2 лікувальних установ в Оболонському районі, 6 житлових будинків і 6 відомств у Подільському районі", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кияни зможуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті "Київенерго".

При цьому прес-служба компанії зазначила, що відключення від гарячого водопостачання ряду київських будинків і установ є вимушеним заходом, оскільки без цього випробувати тепломережа технологічно неможливо.

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Згідно з повідомленням, гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найзношеніші ділянки мереж, тим самим запобігши появі пошкоджень в холодну пору року.

Як повідомляв УНІАН, з 10 по 24 травня "Київенерго" відключила від гарячого водопостачання ряд будинків у Дніпровському, Дарницькому та Подільському районах Києва через випробування тепломереж.

"Київенерго" в 2015 році отримала чистий збиток у розмірі 1,6 мільярда гривень, тоді як 2014 рік компанія завершила з чистим прибутком у 83,7 мільйона гривень.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.

Виробництво теплової енергії "Київенерго" здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тисячі кілометрів (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).