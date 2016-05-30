"Київенерго" Ахметова за борги відключатимуть гарячу воду бюджетним організаціям столиці

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, починає відключати від гарячого водопостачання бюджетні організації столиці, у яких накопичилися борги перед компанією.

"Київенерго" після реалізації всіх процедур щодо врегулювання дебіторської заборгованості за теплову енергію починає відключати бюджетні організації столиці від гарячого водопостачання", - говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, до списку найбільших боржників виявилися 110 установ, які фінансуються з державного бюджету, та 90 організацій, що отримують фінансування з міського та районних бюджетів Києва.

Загальний рівень заборгованості бюджетних організацій за гаряче водопостачання перед "Київенерго" станом на 1 травня 2016 року досяг 206 мільйонів гривень.

За інформацією прес-служби, найбільшими боржниками, які можуть бути відключені від гарячого водопостачання, є Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві, Управління державтоінспекції в Києві, Національна бібліотека імені Володимира Вернадського та інші.

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Як повідомляв УНІАН, 25 травня заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що гаряче водопостачання у Києві не відключатимуть за борги споживачів перед "Київенерго". Він також підкреслив, що для столиці залишаються гострими питання встановлення приладів обліку споживання газу і води, підготовки тепломереж до зимового періоду, проведення гідравлічних випробувань труб, на які потрібні значні кошти.

Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

"Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.