Київська влада обіцяє продовжити капітальний ремонт столичних доріг

У цьому під час інспектування ремонту Голосіївської площі та вул. Черкаської запевнив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, передає прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Дві локації ми сьогодні обстежили. Та розруха, в якій вони перебували, і той порядок, який бачимо зараз, переконують: ми рухаємося в правильному напрямку. Приємно, що за каденції нинішнього мера відновилося фінансування більшості важливих проектів. І швидкість та якісь виконання цих робіт я вважаю належними", – підкреслив Пліс.

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При цьому, за словами профільного заступника голови КМДА Іллі Сагайдака, попереду – ще 51 об’єкт, і цей перелік постійно переглядається з метою його розширення. Він підкреслив, що 10 років ця інфраструктура руйнувалася, але міська влада націлені на великі позитивні зміни.