У Києві пройшла традиційна "мопсотусовка" (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, це вже далеко не перша зустріч власників собак породи мопс. Традиційно, як і на попередніх заходах, серед учасників провели лотерею і естафету.

Також цього разу в рамках "мопсотусовки" пройшов "показ мод" серед мопсів в собачих костюмах.

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Завершився захід традиційної фотосесією.

Як повідомляв УНІАН, також в минулі вихідні столиця святкувала День міста. Протягом вихідних у місті пройшло більше 30 різних культурних, спортивних та освітніх заходів.