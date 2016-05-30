У Києві пройшла традиційна "мопсотусовка" (фоторепортаж)

10:13, 30 травня 2016
Київ
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На території київського арт-заводу "Платформа" в неділю, 29 травня, відбулася традиційна "мопсотусовка".

В воскресенье в Киеве прошла

Як передає кореспондент УНІАН, це вже далеко не перша зустріч власників собак породи мопс. Традиційно, як і на попередніх заходах, серед учасників провели лотерею і естафету.

Також цього разу в рамках "мопсотусовки" пройшов "показ мод" серед мопсів в собачих костюмах.

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Завершився захід традиційної фотосесією.

Як повідомляв УНІАН, також в минулі вихідні столиця святкувала День міста. Протягом вихідних у місті пройшло більше 30 різних культурних, спортивних та освітніх заходів.

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