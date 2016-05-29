У Києві демонтували пам'ятник чекістам (фото)

У Києві біля станції метро "Либідська" остаточно зруйнували пам'ятник чекістам.

Про це у Facebook повідомив депутат Київради Руслан Андрійко.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в Києві екскаватором почали демонтувати пам'ятник чекістам.

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Довідка УНІАН. Пам'ятник чекістам в Києві був встановлений в 1967 році на Либідській площі (тоді - площі Дзержинського) в честь співробітників ВЧК. Авторами монумента є скульптор Василь Бородай та архітектор Анатолій Ігнащенко.

Пам'ятник виготовлений з червоного граніту. Монумент являє собою прямокутну брилу заввишки 9 м, на якій висічений горельєф із зображенням осіб двох бійців. Знизу на постаменті по периметру розміщено напис великими літерами «Мужнім чекістам, бійцям революції, вірним синам Батьківщини, полеглим у боях за владу Рад, пам'ять і повагу народну».

Майданівці намагалися знести цей пам'ятник ще в лютому 2014 року.