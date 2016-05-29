Кияни та гості столиці святкують День міста (фоторепортаж)

Цими вихідними, 28 і 29 травня, Київ святкує День міста.

Як повідомили в прес-службу Київської міської державної адміністрації, цього року програма святкування значно розширилася - протягом вихідних у місті відбудеться 35 різних культурних, спортивних та освітніх заходів.

Вчора на Софійській площі свято відкрила «Київська рапсодія» - танцювальний вернісаж дитячих колективів, які виступали під акомпанемент оркестру з 60 музикантів. Увечері концертна програма здивувала гостей свята іноземними групами «Born in UA» з Берліна і 33-А з Грузії. Крім того, відвідувачі почули українську групу Хома&Вася Клаб, а також Олега Скрипку спільно з джазовим оркестром «Либідь».

На сусідній Михайлівській площі працює «Сцена пам'яті», де для киян і гостей столиці відбулося зворушливе концертне дійство «Симфонія Часу», в рамках якого висока музика поєднується з живим звучанням дзвонів Carillon Михайлівського Золотоверхого монастиря. Участь у концерті взяли народна артистка України Євгенія Басалаєва, Київський камерний ансамбль «Контрасти Київ-Класік», академічний камерний хор «Хрещатик» та Ансамбль ударних інструментів «Арс нова».

Крім того, святкові концерти та заходи тривають на Андріївському узвозі, Контрактовій та Поштової площі, Пейзажній алеї у парку Кіото на лівому березі столиці.

Також у Києві відбувся Мегамарш вишиванок, велопарад, благодійна акція «Пробіг під каштанами».