Кличко відвідав відкриття оновленого фонтану на Русанівському каналі у Києві

Мер Києва Віталій Кличко відвідав відкриття повністю оновленого фонтану на Русанівському каналі у столиці.

«Сьогодні ми запускаємо повністю оновлений фонтанний комплекс на Русанівському каналі. Це унікальний для міста об'єкт, якому виповнилося 40 років. Він не працював більше чотирьох років, хоча я переконаний, що мешканці Русанівки прагнуть бачити свій мікрорайон красивим, затишним, добре облаштованим, з чистим каналом і гарним фонтаном», – сказав Віталій Кличко.

Мер розповів, що повністю було замінено старе непрацююче обладнання, більшість якого закупили у вітчизняного виробника. Фонтан у висоту сягає 30 метрів, має кольорове підсвічення та музичний супровід.

Віталій Кличко запросив усіх киян та гостей міста на світлове та музичне шоу, яке відбудеться на Русанівці у неділю, о 21:30. Попри те, що під час запуску фонтану розпочалася злива, мер Києва пожартував, що «це на фарт» і продовжив спілкуватися з місцевими мешканцями.

Мер зазначив, що міська влада відновлює символи столиці, його історичні й знакові місця. Зокрема, за його словами, це і реконструкція бульвару Тараса Шевченка, і відкриття та облаштування парків та скверів столиці, і реконструкція сходів на Пейзажній алеї та сходів до фундаменту Десятинної церкви, а також інші об’єкти.

«Ми даємо нове життя і окрасі міста – його фонтанам. Наприкінці квітня після реконструкції запрацювали чотири фонтани в центрі столиці», – сказав Київський міський голова. Зокрема, на Майдані Незалежності (водяна куля біля філармонії та фонтан біля пам’ятника Визволителям Києва), на Хрещатику (фонтан навпроти ЦУМа) та Великій Васильківській (фонтан біля Палацу «Україна»). Віталій Кличко також додав, що наступного року планують відремонтувати ще два комплекси на Майдані Незалежності, які були зруйновані під час Революції Гідності.