"День Києва. Свято вільних людей" розпочалось на Софійській площі

Від імені київського міської голови до гостей свята звернулася Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Вона привітала всіх з Днем столиці та побажала киянам бути вільними, щсливими, енергійними. “Кожного дня влада реальними справами робить наше місто кращим та комфортнішим для всіх”, – зазначила вона.

До привітань долучився Андрій Мацола, засновник та CEO “Перша приватна броварня”, який у своїй промові нагадав, що протягом минулого тисячоліття вільні кияни приходили до стін Святої Софії, яка є світком величі та могутності нашої держави того часу. “Адже саме кияни першими прийняли свободу і зуміли зберегти її та пронести через тисячоліття до сьогодення. Саме з Києва засяяло світло свободи та премудрості через доньок святого князя Ярослава Мудрого в Європу, – сказа він. – Єлизавета стала королевою Норвегії, Анастасія – королевою Угорщини, Анна – королевою Франції, Агата – королевою Англії. І я переконаний в тому, що наша Свята Софія ще стане свідком України як однієї з наймогутніших європейських держав. І Київ, як столиця, є центром такого перетворення.

Сьогодні ми приготували для вас надзвичайно різноманітні заходи. Я хочу висловити особливу подяку моєму другові Олегу Скрипці, адже саме завдяки його натхненню й відбуваєтся наше святкування. Особисто я вважаю, що Олег є перша скрипка України!

Для нашої компанії велика честь бути співучасником сьогоднішнього дійства. Ми зробили все, що від нас залежить, щоб провести його на належному європейському рівні, я переконаний, що Київ заслуговує на таке свято”.

Завершив офіційне відкриття Олег Скрипка, музикант та один з ініціаторів головного дійства в рамках святкування Дня Києва – фестивалю “Свято вільних людей”. Сьогодні ввечері він презентує музичне привітання для глядачів – оригінальну джазову програму спільно з віртуозним біг-бендом «Либідь».

Нагадаємо, що День міста цього року Київ святкує 28 та 29 травня.