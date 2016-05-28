"День Києва. Свято вільних людей" розпочалось на Софійській площі
Кілька годин тому відбулося офіційне відкриття святкування Дня Києва. З головної сцени свята на Софійській площі киян та гостей столиці привітали Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації, Андрій Мацола, засновник та CEO “Перша приватна броварня”, та Олег Стрипка.
Від імені київського міської голови до гостей свята звернулася Ганна Старостенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Вона привітала всіх з Днем столиці та побажала киянам бути вільними, щсливими, енергійними. “Кожного дня влада реальними справами робить наше місто кращим та комфортнішим для всіх”, – зазначила вона.
До привітань долучився Андрій Мацола, засновник та CEO “Перша приватна броварня”, який у своїй промові нагадав, що протягом минулого тисячоліття вільні кияни приходили до стін Святої Софії, яка є світком величі та могутності нашої держави того часу. “Адже саме кияни першими прийняли свободу і зуміли зберегти її та пронести через тисячоліття до сьогодення. Саме з Києва засяяло світло свободи та премудрості через доньок святого князя Ярослава Мудрого в Європу, – сказа він. – Єлизавета стала королевою Норвегії, Анастасія – королевою Угорщини, Анна – королевою Франції, Агата – королевою Англії. І я переконаний в тому, що наша Свята Софія ще стане свідком України як однієї з наймогутніших європейських держав. І Київ, як столиця, є центром такого перетворення.
Сьогодні ми приготували для вас надзвичайно різноманітні заходи. Я хочу висловити особливу подяку моєму другові Олегу Скрипці, адже саме завдяки його натхненню й відбуваєтся наше святкування. Особисто я вважаю, що Олег є перша скрипка України!
Для нашої компанії велика честь бути співучасником сьогоднішнього дійства. Ми зробили все, що від нас залежить, щоб провести його на належному європейському рівні, я переконаний, що Київ заслуговує на таке свято”.
Завершив офіційне відкриття Олег Скрипка, музикант та один з ініціаторів головного дійства в рамках святкування Дня Києва – фестивалю “Свято вільних людей”. Сьогодні ввечері він презентує музичне привітання для глядачів – оригінальну джазову програму спільно з віртуозним біг-бендом «Либідь».
Нагадаємо, що День міста цього року Київ святкує 28 та 29 травня.