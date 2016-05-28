Фестиваль морозива в Києві (фоторепортаж)

Вхід на фестиваль вільний, захід проводиться з 10.00 до 20.00.

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Крім того, під час фестивалю морозива, який проходить в третій раз, в центральному залі Українського дому відбудеться Kyiv Scale Models Fest.