Фестиваль морозива в Києві (фоторепортаж)

13:40, 28 травня 2016
Київ
867

У столичному Українському домі з 27 по 29 проходить фестиваль морозива, де виробники представляють свою продукцію.

УНИАН

Вхід на фестиваль вільний, захід проводиться з 10.00 до 20.00.

Читайте такожКличко: На День Києва на Русанівському каналі відкриється найбільший фонтан в столиці

Крім того, під час фестивалю морозива, який проходить в третій раз, в центральному залі Українського дому відбудеться Kyiv Scale Models Fest.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter