У центрі Києва перекриють рух транспорту у зв’язку із святкуванням Дня міста

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, під час велопараду 28 травня з 11:00 до 16.00 буде перекрито рух за маршрутом заходу: Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Загородня – вул. Антоновича – Либідська площа – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Європейська площа.

Також буде обмежуватись проїзд автотранспорту під час Міжнародної велогонки HORIZON PARK RACЕ MAIDAN за маршрутом: вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Загородня – вул. Антоновича – Либідська площа – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Європейська площа – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик.

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29 квітня з 08:00 до 13:00 під час Міжнародної велогонки HORIZON PARK CLASSIC рух буде перекрито рух за маршрутом: вул. М. Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. А. Головка – вул. Соломʼянська – вул. Протасів Яр.

З 23:00 28 травня до 6:00 29 травня буде перекрито частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Велика Житомирська до перехрестя з вулицею Мала Житомирська для монтажу обладнання майданчиків старту та фінішу благодійного пробігу.

29 травня з 09:00 до 13:00 під час 24‑го Відкритого легкоатлетичного благодійного «Пробігу під каштанами» рух транспорту перекриють за маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Б. Хмельницького – вул. Хрещатик – розворот біля Майдану Незалежності та у зворотному напрямку.

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Обмеження також будуть для проїзду 28-29 травня під час фестивалю «День Києва. Свято на пагорбах» («Молода сцена») на Контрактовій площі на відрізку від будинку № 8 до будинку № 14 та виїзду з вулиці Покровської.