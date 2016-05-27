Киян попередили про зміни в роботі наземного транспорту під час святкування Дня столиці

Про це повідомляється на офіційній сторінці КП «Київпастранс».

Зокрема, внесено зміни в роботу автобусів маршрутів №№62,114(R), №№5,24, 40ТР,69 та тролейбусів маршрутів №№3,5,8,9,12,14,17,40. З картами тимчасових змін детально можна ознайомитись на сайті Київпастрансу http://kpt.kiev.ua, відкривши відповідну новину щодо організації проїзду вказаних маршрутів наземного громадського транспорту.

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Також повідомляється, що час роботи фунікулера 28 та 29 травня 2016 року продовжено до 23 год. 30 хв.

Зазначається, що пасажири автобусів маршрутів №№14ТР,40ТР мають право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду у тролейбусі.