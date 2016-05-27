Кличко оглянув бульвар Шевченка після капітального ремонту дороги

Міський голова разом з керівником «Київавтодору» та представниками підрядника оглянули частину бульвару від перехрестя з вулицею Володимирською до Володимирського собору. За словами директора КК «Київавтодор» Олександра Густєлєва, у ході капітального ремонту крім заміни покриття проїжджої частини дорожники реконструювали також огорожу бульвару та пофарбували її.

«Сьогодні ми оглянули бульвар Тараса Шевченка, де «Київавтодор» провів капітальний ремонт. Це одна з найбільш завантажених вулиць Києва, її довжина – майже два кілометри. Тут повністю переклали покриття проїжджої частини та тротуарів, перед цим замінили комунікації, відремонтовано 300 оглядових колодязів, нанесена нова розмітка», – зазначив мер у коментарі журналістам.

Віталій Кличко зауважив, що столична влада розглядає можливість виділити одну смугу на бульварі Тараса Шевченка для громадського транспорту та обладнати велодоріжку.

Міський голова зауважив, що цього року столична влада збільшила фінансування ремонту доріг до 1 млрд 52 млн грн.

«До кінця 2016 року ми планували капітально відремонтувати 44 дороги, але за рахунок перевищення надходжень до бюджету столиці за перший квартал зможемо відремонтувати 51 вулицю», – сказав Віталій Кличко.

Мер вибачився перед киянами за незручності, що влітку у зв’язку з ремонтними роботами на деяких вулицях Києва буде перекрито рух.

«Ми не можемо класти асфальт у дощ та коли на вулиці холодно. Технологія дозволяє проводити роботи тільки навесні та влітку. Тому основний обсяг дорожніх робіт ми здійснюємо влітку. Ми своєчасно інформуватимемо водіїв, щоб вони не потрапили у пробки та могли об’їхати місце ремонту. Сподіваюся, що до осені ми зможемо здати всі заплановані об’єкти. І якість цих доріг відповідатиме європейським стандартам», – підкреслив Віталій Кличко.

Віталій Кличко запросив киян прогулятися біля Володимирського собору та подивитися, як із часом виглядатиме кожна вулиця Києва.

«Ми поступово показуємо, як Київ повинен виглядати. Це та частина міста, яка має стати прикладом для наслідування. Так ми зробимо скрізь. Крок за кроком, поступово ми змінюємо місто», – наголосив Віталій Кличко.