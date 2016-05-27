Київський метрополітен показав недобудовану станцію "Львівська брама" (фоторепортаж)
11:27, 27 травня 2016Київ
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Київський метрополітен 26 травня провів екскурсію на недобудовану станцію метро "Львівська брама", яка розташована між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота".
УНІАН
"Ця екскурсія була незабутньою! Дякуємо за цікавість до метро і за те, що сьогодні були з нами! Ми знаємо, що потрапити змогли не усі, однак мали обмежену кількість місць. Слідкуйте за нашими сторінками та приєднуйтесь до наступних подій!", - прокоментував "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, екскурсія до "Львівської брами" була приурочена до Дня Києва, який святкується цими вихідними. Щоб потрапити на екскурсію, читачам сторінки столичного метрополітену у Facebook пропонувалося написати у коментарях, чому вони хочуть потрапити "туди, де не спиняється метро".
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