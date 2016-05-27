Кличко: На День Києва на Русанівському каналі відкриється найбільший фонтан в столиці

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу «Київ», повідомляє прес-служба Київського міського голови.

Він наголосив, що столична влада робить все, щоб Київ залишався містом парків та скверів. Кличко зауважив, що посол однієї з країн, коли закінчував свою місію в Україні зазначив, що «мешкав в місті, яке розташоване в парку». «Це гарне порівняння. І нам потрібно зробити все, щоб Київ залишився зеленим містом і був комфортним та екологічним. Парки та зелені насадження – це візитівка столиці», - сказав мер столиці.

Кличко нагадав, що минулого року столична влада відкрила понад 40 парків та скверів. Крім того, додав мер Києва, інвестуються кошти в «Київзеленбуд» для відкриття нових зелених зон, які б відповідали європейським стандартам.

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Мер Києва також підкреслив, що цього року в Києві була відновлена робота столичних фонтанів, які певний час знаходилися в занедбаному стані і не працювали. «В Києві багато фонтанів, але кияни вже забули як вони працюють. Цього року ми запускаємо всі фонтани. А на День Києва відкриємо на Русанівському каналі найбільший фонтан в місті, який підсвічуватиметься", - сказав Кличко.