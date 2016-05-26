Київрада підтримала ініціативу про заснування Дня українського добровольця

Як передає кореспондент УНІАН, депутати Київради сьогодні на засіданні прийняли звернення до Верховної Ради України про встановлення Дня українського добровольця.

Рішення звернутися до парламенту з відповідною ініціативою підтримали 100 зі 108 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

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Дата відзначення цього Дня, як зазначається в рішенні, визначена, виходячи з того, що саме 14 березня 2014 року перший добровольчий батальйон Національної гвардії, до складу якого увійшли понад 500 бійців «Самооборони Майдану», розпочав свій бойовий шлях, прибувши на полігон у Новопетрівці Київської області. Через місяць, 13 квітня, було оголошено про початок проведення антитерористичної операції на сході України.

День українського добровольця передбачається відзначати щорічно з метою «вшанування мужності, патріотизму та забезпечення пам’яті героїв-добровольців».

Повідомляється, що на розгляд Верховної Ради група народних депутатів внесла відповідний проект постанови, який зареєстровано 17 березня 2016 р. під №4261.