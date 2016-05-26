Під час святкування Дня Києва на будівлі КМДА продемонструють унікальне 3D-шоу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Зазначається, що феєричне 3D-шоу відбуватиметься о 21:25 та о 21:55 28 і 29 травня.

Читайте такожУ Мінкульті заперечують наміри зносити столичну Арку Дружби народів

«Тривимірне шоу «Інновації, народжені в Україні!» розповідає про легендарні винаходи геніальних українців ХХ століття. Саме українці винайшли перший гелікоптер, штучний супутник Землі, найбільший літак «Мрія», завдяки винаходу рідинного ракетного двигуна реалізували космічні польоти, завдяки протезуванню клапана серця навчилися рятувати людські серця», - йдеться у повідомленні.

Крім того, організатор цього видовища – оператор мобільного зв’язку – запропонує киянам і гостям столиці дізнатися трохи більше про інновації українців за допомогою спеціальних велогенераторів, що протягом двох святкових днів будуть встановлені на площі перед будівлею КМДА.