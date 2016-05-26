Кличко хоче розібратися, чим займалися працівники охорони під час бійки у Київраді 21 квітня

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

Мер нагадав, що на останньому засіданні Київради депутати заслухали інформацію про події в Київраді 21 квітня від керівника столичної поліції та прокуратури.

Читайте такожПід Київрадою підприємці вимагають дозволити торгувати алкоголем у МАФах «Хочу повідомити, що за результатами обговорення міська влада звернулася до столичного Управління поліції охорони з тим, аби була проведена перевірка дій працівників охорони 21 квітня, та дана оцінка про неналежне виконання обов’язків начальником охорони будівлі Київської міської ради зі звільненням його з цієї посади. Також розпочалася службова перевірка в КМДА щодо дій її працівників під час подій 21 квітня. Керівником і відповідальним за цю перевірку призначена заступник голови КМДА Ганна Старостенко», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, оскільки до комісії, яка проводить службову перевірку, входять і працівники апарату КМДА, то потрібно відсторонити на час перевірки керівника апарату Володимира Бондаренка з тим, аби забезпечити неупередженість роботи комісії.

Київський міський голова також запропонував, аби кожного місяця депутати Київради заслуховували звіти керівництва правоохоронних органів столиці.

«Я думаю, ніхто з депутатів не заперечуватиме щодо того, аби регулярно, кожного місяця, ми в цьому залі заслуховували керівника столичної поліції про стан правопорядку в Києві. Та прокурора міста – про перебіг і результати розслідування справ, порушених за фактами корупції в столиці. Бо скільки вже цих результатів і притягнення до відповідальності корупціонерів можна чекати?!», – наголосив Віталій Кличко.