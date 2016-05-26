У неділю в Києві відбудеться 24-й благодійний "Пробіг під каштанами"

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він відбувається щорічно в останню неділю травня на День Києва.

Цього року 24-й відкритий легкоатлетичний благодійний пробіг розпочнеться о 08:00 29 травня. Зазначається, що в ньому вже зареєстровано близько 6 тисяч осіб.

Марафон проходитиме за таким маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – розворот біля майдану Незалежності та у зворотному напрямку.

«Благодійний внесок учасника пробігу становить 100 грн. Зібрані в рамках проекту кошти спрямують на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у рамках «Пробігу під каштанами» відбудеться ще чотири забіги: «Пробіг у ходунках» (для малечі від 6 до 14 місяців, які ще не вміють самостійно ходити), «Дитячий забіг» (для юних мешканців до 15 років), «Спортсмени» (для учасників із спеціальною спортивною підготовкою) та «Забіг мужніх» (для спортсменів на візках).

В КМДА нагадали, що вперше «Пробіг під каштанами» відбувся у 1993 році, зібравши на старті 150 учасників, а в 2010 році в ньому взяла участь рекордна кількість людей – 15 100 (цей рекорд зареєстровано Книгою рекордів України як «Наймасовіша спортивно-благодійна акція»). Щорічно у пробігу бере участь понад 100 корпоративних команд, кількість учасників яких налічує від 5 до 12 000 співробітників. Вік наймолодшого зареєстрованого учасника – 1 місяць, найстаршого – 98 років.