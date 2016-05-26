Кличко написав заяву про складення повноважень голови БПП

Мер зазначив, що від самого початку, коли новий закон про державну службу набув чинності, він заявив про те, що не порушуватиме закон. І підкреслив, що всі державні службовці повинні працювати виключно в рамках чинного законодавства, передає прес-служба КМДА.

«Хочу повідомити, що, оскільки за законом не можна поєднувати посаду голови адміністрації і голови або члена політичної партії, я написав заяву про складення повноважень голови «Солідарності». Її має розглянути політрада. А далі, за процедурою,– за статутом, – це рішення повинен ухвалити з’їзд, який як обирає голову партії, так і погоджується зі складенням ним повноважень», – зазначив Віталій Кличко.

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Він також закликав депутатів не робити гучних політичних заяв, а працювати на благо киян.

«Нам кияни довірили відстоювати свої права та інтереси. І ми це робимо, незважаючи на політичні прапори і кольори. І це – завдання кожного, хто перебуває в цій залі», – наголосив Віталій Кличко.