Кличко написав заяву про складення повноважень голови БПП
Мер Києва Віталій Кличко написав заяву про складення повноважень голови партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Про це Віталій Кличко заявив під час засідання Київради.
Мер зазначив, що від самого початку, коли новий закон про державну службу набув чинності, він заявив про те, що не порушуватиме закон. І підкреслив, що всі державні службовці повинні працювати виключно в рамках чинного законодавства, передає прес-служба КМДА.
«Хочу повідомити, що, оскільки за законом не можна поєднувати посаду голови адміністрації і голови або члена політичної партії, я написав заяву про складення повноважень голови «Солідарності». Її має розглянути політрада. А далі, за процедурою,– за статутом, – це рішення повинен ухвалити з’їзд, який як обирає голову партії, так і погоджується зі складенням ним повноважень», – зазначив Віталій Кличко.
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Він також закликав депутатів не робити гучних політичних заяв, а працювати на благо киян.
«Нам кияни довірили відстоювати свої права та інтереси. І ми це робимо, незважаючи на політичні прапори і кольори. І це – завдання кожного, хто перебуває в цій залі», – наголосив Віталій Кличко.