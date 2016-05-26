Столична влада оскаржить рішення суду про закриття Музею історії Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко на брифінгу, що проводився в зазначеному музеї з приводу програми святкування Дня Києва.

«На сьогодні Державна пожежна служба України намагається закрити Музей історії міста Києва. За незрозумілими нам причинами на сьогодні через суд столичне ГУ пожежної служби намагається припинити діяльність цього музею у зв’язку з тим, що нібито тут порушені пожежні умови», - сказала Старостенко.

За її словами, підстави пожежників для припинення експлуатації будівлі музею «смішні».

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«То в них двері на 2 см нижчі, ніж це має бути за нормою, то сходи їм не такого розміру – на 1 см розмір сходів відрізняється від тих, які мають бути за нормами ДБНУ (Державні будівельні норми – УНІАН). Але ж у 2012 році саме пожежна служба давала дозвіл на відкриття та експлуатацію цього музею», - наголосила заступник голови КМДА.

Старостенко додала, що рішення закрити музей Окружний адміністративний суд прийняв у березні, а 11 травня апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції. За її словами, КМДА направила звернення в апеляційний суд, але той залишив його без розгляду.

«І сьогодні ми звертаємося в касаційний суд з проханням все ж таки розібратися в ситуації і припинити зазіхання тих чи інших осіб, які намагаються через пожежну службу України закрити цей музей», - заявила вона.

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Причини зазіхання, за словами Старостенко, можуть бути різні. «Ми з ними розбираємось», - сказала вона.

«На сьогодні музей працює. Ми готуємо касацію. І я сподіваюся, що ми зможемо разом захистити музей нашого міста і залишити киянам і гостям це прекрасне приміщення, в якому будуть проводитися і надалі наші виставки, цікаві заходи, імпрези, перфоманси, і тут надалі буде працювати наш музей», - додала Старостенко.

Як повідомлялося, зведення будівлі на вул. Б. Хмельницького, 7, відбувалось зі скандалом – будівля загрожувала станції метро Театральна. Крім того, першопочатково приміщення було призначене для торгово-офісного центру.

У 2011 році київська влада прийняла рішення розмістити музей у скандально відомій новобудові на вул. Богдана Хмельницького, 7, яка була передана забудовником у комунальну власність міста.