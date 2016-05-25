Київський метрополітен подав позов на "Укррослізинг"

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

"Це перемога в інтересах киян і наше підприємство за підтримки міської влади буде продовжувати вирішувати ситуацію в правовому полі", - заявив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Він зауважив, що метрополітен подав зустрічний позов з вимогою переглянути пункти договору та, відповідно, розмір створеної заборгованості.

Читайте такожКиївський метрополітен не має наміру до кінця року підвищувати тарифи на проїзд

Зважаючи на важливість безперебійного функціонування метрополітену для жителів столиці та недопущення транспортного колапсу, підземка розраховує на підтримку депутатського корпусу Київради. Зазначається, що питання перебуває на особистому контролі мера Віталія Кличка.

Нагадаємо, що договір з компанією "Укррослізинг" на поставку 100 вагонів метрополітену був укладений у 2009 році. Через додатково підписані угоди минулим керівництвом утворився борг, а сума позовної заяви сягнула 1 959 466 447,88 грн.