Кличко оглянув нове травматологічне відділення у дитячій лікарні №1

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Ми всі хочемо, щоби наші діти росли здоровими. Але, на жаль, іноді вони травмуються, хворіють і дуже важливо, щоб вони отримували сучасну і ефективну медичну допомогу. І я радий, що ми відкриваємо сучасне травматологічне відділення на 30 ліжок у міській дитячій клінічній лікарні №1. Хочу підкреслити, що на Правому березі до цього часу не було травматологічного відділення для дітей. Це перше", - наголосив Віталій Кличко.

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Мер відзначив, що у новому відділенні діти зможуть отримати необхідну допомогу та лікування на високому рівні.

Столична влада виділила 3,2 млн грн на капітальний ремонт приміщення, а за кошти спонсорів (близько 400 тис грн) було закуплене медичне обладнання. Крім того, у лікарні зробили ремонт фасадів. А "Київавтодор" кілька місяців тому зробив капітальний ремонт ділянки дороги на під'їзді до лікарні.

"Це тільки початок. Будемо працювати далі, щоби вся лікарня виглядала так само сучасно, як це відділення травматології", - зазначив Віталій Кличко.

Спілкуючись з працівниками лікарні, мер також відзначив, що київська адміністрація зберегла 20% надбавку до зарплати медикам, і заявив, що столична влада вивчатиме можливість збільшення цієї надбавки.