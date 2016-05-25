У Києві триватимуть роботи з капітального ремонту доріг

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції об’єктів транспортної інфраструктури за участю профільних заступників, голів районів Києва і керівництва «Київавтодору».

«Ми зараз перебуваємо на проспекті Правди, де проведений капітальний ремонт 1 км дороги. Тут більше 30 років не ремонтувалася дорога, вона була у жахливому стані, – зазначив Віталій Кличко. – Ми продовжимо ремонт і до осені відремонтуємо ще 4 км цієї дороги».

Мер зазначив, що цього року на частині проспекту Перемоги – від метро «Берестейська» до метро «Шулявська» – також буде покладений новий асфальт. І нагадав, що загалом цього року в Києві заплановано відремонтувати понад 700 тис. кв метрів доріг і зробити капітальний ремонт доріг на 50-ти вулицях.

«Наше завдання – зробити дороги, які відповідають рівню і якості європейських. Ми робимо все, щоби були додаткові надходження до бюджету, і ми ці кошти будемо спрямовувати на розвиток інфраструктури, зокрема дорожньої», – підкреслив Віталій Кличко.

У столиці також розпочали облаштування підвищених пішохідних переходів. Один перехід розташований біля військового госпіталю по вулиці Новогоспітальній, інший – на вулиці Суворова. Мер разом з учасниками інспекції відвідали місця, де облаштували переходи.

«У розвинених країнах бордюрів на пішохідних переходах немає, або вони робляться з перепадом висоти в «нуль». Такий підвищений перехід виконує подвійну функцію: і «лежачого поліцейського», що не дозволяє водіям перевищувати швидкість, і це зручно для всіх пішоходів, зокрема для людей з обмеженими фізичними можливостями і матусь з дитячими візками. Тобто йдеться і про безпеку, і про комфорт», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що це перші експериментальні переходи, але столична влада на цьому не зупиняється і продовжуватиме облаштовувати київські дороги підвищеними пішохідними переходами. В першу чергу – місця, де найбільше транспортне навантаження, і щодо яких існує багато скарг на водіїв, які перевищують швидкість, а також біля шкіл і лікарень.

«Ми робимо все, щоби у Києві було зручно пересуватися і пішоходам, і водіям», – наголосив Віталій Кличко.