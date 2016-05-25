В одному зі столичних дитсадків - масове харчове отруєння дітей
13:42, 25 травня 2016Київ
2106
У Святошинському районі Києва зареєстровано групове захворювання гострою кишковою інфекцією серед вихованців дитячого навчального закладу №276.
Отруїлися 10 дітей / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що «з клінічними проявами гострої кишкової інфекції в заклади охорони здоров'я звернулося 10 дітей, з яких п'ятеро в стані середньої важкості госпіталізували в Київську міську дитячу клінічну лікарню №1».
Читайте такожВ Одесі малюків із дитсадка госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією
Інші діти з легким перебігом хвороби отримують лікування в амбулаторних умовах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter