В одному зі столичних дитсадків - масове харчове отруєння дітей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що «з клінічними проявами гострої кишкової інфекції в заклади охорони здоров'я звернулося 10 дітей, з яких п'ятеро в стані середньої важкості госпіталізували в Київську міську дитячу клінічну лікарню №1».

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Інші діти з легким перебігом хвороби отримують лікування в амбулаторних умовах.