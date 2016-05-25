У центрі Києва поліція вилучила партію наркотиків на 1,5 мільйона (відео)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Зазначається, що у ході реалізації оперативної інформації було затримано двох киян, 24-х та 28-ми років, які раніше у поле зору правоохоронців не потрапляли. Проте поліцейським стало відомо, що деякий час тому вони у квартирі налагодили виготовлення та збут психотропної речовини – амфетамін.

За словами начальника 5-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Володимира Реймана, під час поверхневого огляду в одного з фігурантів виявили та вилучили 2,5 кг амфетаміну, а в автомобілі його спільника – лабораторне обладнання, яке використовувалося для виготовлення наркотиків. Загальна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить близько 1,5 млн грн.

Читайте такожУ Києві п'яний водій влаштував моторошну ДТП, є загиблий (фото)

Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів), ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) та ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням).

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.