Кличко: Ми збираємося почати процес демонополізації ринку теплоенергетики в Києві

Про це він сказав в ефірі одного з радіоканалів, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми маємо намір почати процес демонополізації ринку теплоенергетики в Києві. Для цього ми плануємо реанімувати роботу комунального підприємства "Київтеплоенерго", створеного ще 10 років тому. Ми провели всю необхідну підготовчу роботу, щоб активізувати його діяльність», - зазначив Кличко.

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За його словами, першочерговим завданням для «Київтеплоенерго» стане обслуговування теплових мереж і теплового обладнання, а обсяги та зони обслуговування підприємства будуть визначатися рішеннями сесії Київради.

Кличко нагадав, що концесійний договір Київради з «Київенерго» закінчується в 2017 році.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котелень.

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).