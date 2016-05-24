У Києві в рамках декомунізації залишилось перейменувати близько 10 вулиць - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі однієї з радіостанцій, інформує прес-служба міського голови.

«Останнім часом багато інформації, яка не відповідає дійсності, багато спекуляцій. І хочу підкреслити: це неправда, що Київ провалив декомунізацію! Київ - перший в Україні щодо перейменування вулиць. Майже 150 вулиць вже перейменовані, нам залишилося близько 10 перейменувати. В цьому напрямку робота триває, - щоб в Києві не залишилося нагадувань про тоталітарний режим», - наголосив Кличко.

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Мер підкреслив, що деякі пам'ятники радянських часів у столиці дуже складно і дорого демонтувати, але процес декомунізації триває відповідно до вимог закону.

«Залишається поки недемонтованим, наприклад, пам'ятник чекістам. Це 70 тонн граніту! І потрібна спецтехніка, щоб його зняти і перевезти. А на це потрібні бюджетні кошти. І цю проблему ми зараз вирішуємо. Або, наприклад, «Батьківщина-мати», пам'ятник Щорсу - це об'єкти Міністерства культури, і без його висновків, самостійно, ми їх демонтувати не можемо. Те ж саме - з Аркою Дружби народів», - зазначив міський голова.

Кличко додав, що меморіальні дошки і пам'ятники, які демонтували, поки звезли на відкритий майданчик в Жулянах.

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«Сьогодні ми ведемо попередні переговори з деякими установами, де є майданчики, на яких можна було б розмістити музей тоталітаризму. Але остаточне рішення про те, де саме він буде перебувати, має ухвалити Київрада», - зауважив Кличко.