Дорожній форс-мажор: масштабна ДТП у Голосіївському районі Києва паралізувала рух авто (фото, відео)

Внаслідок ДТП утворився 5-кілометровий затор, передає ТСН.

У Голосіївському районі Києва фура виїхала на зустрічну смугу. Спочатку вона протаранила інкасаторське авто, а далі в'їхала у "Газель".

Удар був такої сили, що машини майже було не впізнати. Інкасаторська постраждала менше, однак про інцидент її водій говорити не хоче. А от поліція каже – не обійшлося без порушень.

Читайте такожУ Києві п'яний водій влаштував моторошну ДТП, є загиблий (фото)

"Я їхав прямо. Фура виїхала назустріч. Більше нічого не скажу", - заявив водій інкасаторського авто.

"Порушення правил дорожнього руху банальне. Фура підрізала. Слідство встановить всі питання. Постраждалі є – госпіталізовані", - розповів представник поліції.

Травми в ДТП отримали троє осіб. У пасажира інкасаторської машини – лише розсічена брова. Йому надали допомогу на місці. А от водія "Газелі" та фури довелося везти до лікарні.

Хто саме спричинив аварію, встановлює слідчо-оперативна група. Сама аварія спричинила дорожній форс-мажор. На вулиці Заболотного рух перекрили у дві сторони. Через це утворилися гігантські затори. Найбільше не пощастило автомобілістам, які рухалися з боку Одеської площі до Столичного шосе. Там тягнучка найдовша та найповільніша.

Дехто з водіїв не витримував і намагався об'їхати затор ґрунтовими дорогами і узбіччям.

Наслідки аварії досі прибирають.

Також сьогодні в Києві на Чоколівському проспекті перед машиною вибухнув каналізаційний люк. За словами очевидців, потік бруду і каменів пошкодив автомобіль та травмував дівчину-водія, яку через отримані травми було госпіталізовано.