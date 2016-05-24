Кличко вручив нагороди учасникам АТО, волонтерам та найкращим киянам

Київський міський голова також вручив відзнаки про присвоєння почесного звання матерям-героїням, державні ордени та звання заслужених артистів, лікарів і науковців.

«Сьогодні, напередодні Дня Києва, ми традиційно зібралися, аби разом відзначити тих героїв, які щодня демонструють мужність та відвагу, захищаючи нашу державу на Сході України, – наголосив Віталій Кличко. – Я вдячний кожному з хлопців, які на передовій відстоюють незалежність і територіальну цілісність України. Серед вас багато героїв із нагородами, багато тих, хто отримав поранення. Ви – приклад патріотизму і відповідальності за свою країну. Ви – справжні герої!», – зазначив мер Києва, звертаючись до бійців.

Віталій Кличко також подякував волонтерам, які ризикуючи власним здоров’ям і життям, допомагають нашим бійцям у зоні АТО.

«Ви віддаєте свій час, сили та енергію, аби наша країна стала сильною, і в ній панував мир та добробут», – підкреслив мер Києва, нагороджуючи волонтерів медалями «Честь. Слава. Держава».

Віталій Кличко також привітав жінок із присвоєнням почесного звання України «Мати-героїня» та вручив відзнаки про присвоєння звання заслужених працівникам культури та освітянам, а також державні ордени різного ступеня.

Читайте такожКличко взяв участь у відкритті центру адмінпослуг на Лісовому масиві

«Я був у багатьох містах і країнах світу, тож із впевненістю можу сказати: нам дійсно є чим пишатись і є до чого прагнути. Я вдячний тим, хто завдяки своїй активній життєвій позиції, професіоналізму та щоденній наполегливій праці в різних сферах суспільного життя робить Київ сучасним європейським містом. Спільними зусиллями ми продовжимо будувати сучасний, комфортний, європейський Київ», – зазначив Віталій Кличко.