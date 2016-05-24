Кличко взяв участь у відкритті центру адмінпослуг на Лісовому масиві

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Незважаючи на складну економічну ситуацію, ми робимо все, аби люди відчували, що Київ змінюється, – наголосив мер. – Сьогодні ми відкриваємо філію ЦНАПу. Впевнений, що кожен із вас буде менше витрачати часу на оформлення документів, тому що вам не треба їхати в районну адміністрацію, де знаходиться ЦНАП, а у вашому мікрорайоні прийти та швидко і комфортно оформити необхідні документи».

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У філії ЦНАПу можна буде отримати близько 10 найбільш затребуваних послуг. Це і реєстрація місця проживання, і заміна паспорта, видача свідоцтва про право власності на житло та інші, вклеїти фото, досягнувши 25-ти та 45-ти річного віку.

«Ми відкрили 6 ЦНАПів у столиці і працюємо далі, щоб адміністративні послуги надавалися якісно, швидко і прозоро», – підкреслив Віталій Кличко.

Відкрити центр мер запросив дітей, які перерізали червону стрічку. Оглядаючи приміщення, він дав доручення очільнику району встановити кондиціонери. «Якщо ми говоримо про сервіс, то без кондиціонерів його уявити складно», – наголосив міський голова.

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Віталій Кличко також поспілкувався з мешканцями мікрорайону про їхні проблеми. Зокрема, люди скаржилися на розміщення МАФів та неефективну роботу місцевого відділення Ощадбанку, через що там збираються великі черги. Мер зателефонував керівництву Ощадбанку, яке пообіцяло розв’язати ситуацію, щоб люди не стояли годинами у чергах.