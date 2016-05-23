Прорив трубопроводу у центрі Києва: "гейзер" вирвав шматки асфальту, пошкоджено машини (відео)

Поштовхи води були такої сили, що вирвали шматки асфальту, передає ТСН.

Зазначається, що вода повністю залила вулицю.

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Під час інциденту було пошкоджено три машини, серед людей постраждалих немає.

Наразі комунальники вже приборкали самовільний "гейзер".

Як повідомляв УНІАН, раніше аварія на трубопроводі поблизу станції метро "Либідська" неподалік ТРЦ "Ocean Plaza", спричинила провал асфальту на проїжджій частині. За інформацією очевидців, струмінь води з-під землі був дуже потужним, прилеглу територію залило водою, "як після бомбардування побило пару машин".