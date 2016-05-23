На посаду головного архітектора Києва знову оголосять конкурс - КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на останньому засіданні конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду головного архітектора столиці - директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА - голова цієї комісії Олександр Спасибко.

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За його словами, зараз конкурсна комісія припиняє свою роботу, але на її базі найближчим часом буде сформована робоча група з розгляду питань підготовки і проведення конкурсу за новим законом. Перше засідання робочої групи планується провести вже на цьому тижні.

За його словами, робоча група, враховуючи помилки і недоліки, які мали місце в роботі комісії, повинна розробити нові умови конкурсу, чітко прописати функції та обов'язки окремо як головного архітектора Києва, так і директора Департаменту архітектури та містобудування, напрацювати пропозиції щодо розподілу цих посад, оскільки це поєднання абсолютно різних типів роботи – творчої та чиновницької.

За словами заступника голови конкурсної комісії Володимира Бондаренка (керівник апарату КМДА), зараз місто не може оголосити проведення нового конкурсу, оскільки не вистачає всієї нормативної бази від Нацагентства з питань держслужби. «Ми очікуємо порядку відбору громадськості для участі в конкурсі», - пояснив Бондаренко.

Він припускає, що в червні, можливо, буде розпочато конкурс з відбору представників громадськості в нову конкурсну комісію, яка триватиме близько місяця, після цього можна буде оголошувати новий конкурс, який триває 45 днів.

До цього член комісії і заступник голови КМДА Олексій Резніков додав, що до складу нової конкурсної комісії також увійдуть депутати Київради.

«Конкурс буде оголошено тільки тоді, коли ми з вами, як робоча група, виробимо ті умови, на підставі закону про державну службу, які зроблять неможливими різні тлумачення виникли у нас критеріїв оцінки... І, відповідно, хто потрапляє у фінал і на яких принципах і засадах», - підкреслив Резніков, звертаючись до присутніх на засіданні конкурсної комісії.

Комісія вирішила направити всім кандидатам, які взяли участь у конкурсі, особисті листи з поясненням ситуації про необхідність проведення нового конкурсу.

При цьому Спасибко зазначив, що новий закон про держслужбу не забороняє цим кандидатам брати участь у новому конкурсі. «Я думаю, що всі бажаючі учасники конкурсу, які брали в ньому участь, зможуть взяти участь у новому, за новим законодавством», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, попередній головний архітектор Києва - директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА Сергій Целовальник був звільнений з посади у жовтні 2015 року.

Київська влада оголосила 30 грудня 2015 року конкурс на посаду головного архітектора столиці .

30 березня 2016 року мер Києва Віталій Кличко прийняв рішення призупинити роботу конкурсної комісії з відбору кандидатів на зазначену посаду. За його словами, комісія зіткнулася з обставинами, які унеможливили ухвалення об'єктивного і справедливого для міста рішення.

Мер запропонував членам конкурсної комісії прописати процедури для проведення «бездоганного конкурсу», а також ініціювати внесення змін до законодавства про розподіл посад головного урбаніста (архітектора) столиці і глави Департаменту містобудування та архітектури.

1 квітня Кличко призначив Юрія Тація новим виконуючим обов'язки директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА.