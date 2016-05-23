У Києві на Рибальському острові сталася пожежа, очевидці бачили стовп полум'я (фото)

Сигнал надійшов пожежникам о 12.43, передає ТСН

Мешканці району бачили великий стовп полум'я, що виривався з нежитлової будівлі.

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Вже за годину пожежу було локалізовано, продовжується гасіння займання. Причину події з'ясують після повного знищення вогню, постраждалих немає. У гасінні пожежі були задіяні 55 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.