У Києві на Рибальському острові сталася пожежа, очевидці бачили стовп полум'я (фото)
14:58, 23 травня 2016Київ
259
23 травня сталася пожежа на вулиці Електриків, що на Рибальському острові.
Сигнал надійшов пожежникам о 12.43, передає ТСН.
Мешканці району бачили великий стовп полум'я, що виривався з нежитлової будівлі.
Читайте такожУ столиці горів ринок, постраждалих немає - ДСНС
Вже за годину пожежу було локалізовано, продовжується гасіння займання. Причину події з'ясують після повного знищення вогню, постраждалих немає. У гасінні пожежі були задіяні 55 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter