У Києві на Рибальському острові сталася пожежа, очевидці бачили стовп полум'я (фото)

14:58, 23 травня 2016
Київ
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23 травня сталася пожежа на вулиці Електриків, що на Рибальському острові.

Сигнал надійшов пожежникам о 12.43, передає ТСН.

Мешканці району бачили великий стовп полум'я, що виривався з нежитлової будівлі.

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Вже за годину пожежу було локалізовано, продовжується гасіння займання. Причину події з'ясують після повного знищення вогню, постраждалих немає. У гасінні пожежі були задіяні 55 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.

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