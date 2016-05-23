На Київщині поліція застосувала вогнепальну зброю при затриманні трьох неповнолітніх хуліганів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Київській області, під час нічних перегонів на великій швидкості в Броварах двоє неповнолітніх друзів їхали в машині, а третій - на даху іномарки «Шкода».

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«На законну вимогу поліцейських вони не зупинились і намагалися втекти. Після того, як було травмовано поліцейського, правоохоронці застосували вогнепальну зброю», - йдеться в повідомленні.

В поліції зазначають, що були викликані на підмогу ще два екіпажі поліції, а втікачі загальмували лише тоді, коли кулі влучили у колесо.

Затриманими виявилися троє неповнолітніх: один 14-річний та двоє 15-річних.

В поліції з’ясували, що «найменший з друзів взяв автівку у свого батька без дозволу і здобував навички керування авто разом зі своїми неповнолітніми друзями».

Також у повідомленні сказано, що правоохоронець, який отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому лівої гомілки, перебуває у лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Досудове слідство триває.