У Мінкульті заперечують наміри зносити столичну Арку Дружби народів

"Арку дружби народів наразі ніхто не збирається ламати. Ця тема потребує широкого громадського обговорення", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар міністра культури Юлія Даценко.

За її словами, монумент під аркою "чудово виглядатиме як приклад соціалістичного мистецтва в потенційному Музеї тоталітарних режимів (які є по всій Європі), саму ж арку ніхто не чіпає".

Читайте такожГоловний архітектор Києва впевнений, що Арку дружби народів необхідно знести

Наразі невідомо, чим замінять композицію, тривають обговорення.

"Маємо різні ідеї від різних людей. Зокрема, є проект покійної Захи Хадід - "Будинок музики", були висловлювання, щоб на виконання Указу Президента про вшанування подвигу Героїв АТО, монумент їм розмістити десь у центральній частині міста і були люди, які приводили до прикладу місце біля Арки, також були ідеї розширити цей монумент на цілий Пантеон Героїв, що у всі часи захищали суверенність України (серед них були би і ті, хто віддав свої життя на Сході України). Знову ж-таки - щодо місця рішення не прийняте, бо необхідні широкі обговорення", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, міністр культури Євген Нищук заявив, що Арку Дружби народів хочуть знести.