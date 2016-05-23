У Мінкульті заперечують наміри зносити столичну Арку Дружби народів
Арку Дружби народів зносити не планують, однак демонтують та відправлять до музею скульптурну композицію, що знаходиться під нею.
"Арку дружби народів наразі ніхто не збирається ламати. Ця тема потребує широкого громадського обговорення", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар міністра культури Юлія Даценко.
За її словами, монумент під аркою "чудово виглядатиме як приклад соціалістичного мистецтва в потенційному Музеї тоталітарних режимів (які є по всій Європі), саму ж арку ніхто не чіпає".
Читайте такожГоловний архітектор Києва впевнений, що Арку дружби народів необхідно знести
Наразі невідомо, чим замінять композицію, тривають обговорення.
"Маємо різні ідеї від різних людей. Зокрема, є проект покійної Захи Хадід - "Будинок музики", були висловлювання, щоб на виконання Указу Президента про вшанування подвигу Героїв АТО, монумент їм розмістити десь у центральній частині міста і були люди, які приводили до прикладу місце біля Арки, також були ідеї розширити цей монумент на цілий Пантеон Героїв, що у всі часи захищали суверенність України (серед них були би і ті, хто віддав свої життя на Сході України). Знову ж-таки - щодо місця рішення не прийняте, бо необхідні широкі обговорення", - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, міністр культури Євген Нищук заявив, що Арку Дружби народів хочуть знести.