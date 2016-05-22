Кличко привітав киян з Міжнародним днем сім'ї та вручив ключі від авто багатодітним сім'ям

Міський голова Києва Віталій Кличко привітав гостей фестивалю сімейних цінностей, присвяченого Міжнародному дню сім'ї, і передав ключі від автомобілів багатодітним сім'ям, які виховують прийомних дітей, а також вручив нагороди батькам багатодітних сімей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мера.

"Щиро вітаю вас з прекрасним сімейним святом - Міжнародним днем сім'ї! Українці завжди шанували сім'ю і родинні зв'язки. Бо сім'я - це завжди сама надійна опора і підтримка. І саме від неї залежить, якими людьми ми виростаємо, як ми сприймаємо світ і ставимося до інших людей, до своєї країни. Ми всі разом працюємо, щоб розвивати і підтримувати активні сім'ї, які своїм прикладом показують, якою має бути українська родина", - сказав Кличко.

Він зазначив, що столична влада виділила кошти з бюджету міста, щоб забезпечити автомобілями три багатодітні сім'ї, які виховують прийомних дітей.

"Двом сім'ям ми сьогодні вже передаємо ключі від нових машин. Третя отримає незабаром. Я дуже вдячний батькам-вихователям, які щодня дарують дітям тепло, любов і сімейний затишок. Нехай ваші родини будуть міцними і щасливими, а в домівках панують мир, злагода і добробут! Я щиро захоплююся вами!" - зазначив Кличко під час спілкування з батьками багатодітних сімей.

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Так, сімейний автомобіль отримала сім'я Фисоченко, яка проживає в Шевченківському районі і виховує 9 дітей, з яких 8 – прийомні. А також сім'я Лелекача Солом'янського району. Зараз батьки вже виховують 8 дітей, з них 6 – прийомні. Найближчим часом сім'я візьме на виховання ще 4-х дітей.

Крім того, міський голова вручив почесні грамоти Київської міської державної адміністрації кращим багатодітним сім'ям - цього року отримали грамоти 9 багатодітних батьків з різних районів Києва.