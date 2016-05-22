У Києві сотні уболівальників провели збірну України з футболу на Євро-2016 (фоторепортаж, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, у офіційній церемонії разом з футболістами Національної збірної України брали участь президент України Петро Порошенко, президент Федерації футболу України Андрій Павелко, почесний президент ФФУ і віце-президент УЄФА Григорій Суркіс та керівники уряду України.

Приїзд автобусу з українськими футболістами викликав радість українських вболівальників, серед яких дуже багато дітей.

Вихід кожного гравця української збірної на сцену зустрічався бурхливими оплесками. Вболівальники скандували "Слава Україні!".

Церемонія розпочалася із виконання Державного гімну України співачкою Русланою.

Президент та Руслана передали футболістам непереможні прапори від учасників АТО та побажали футболістам впевненості у власних силах, перемог, успіхів та гідно представити Україну у Франції на святі європейського футболу.

Президент ФФУ Павелко зі сцени наголосив: "Ми усі будемо прикуті до екранів, а хто зможе - приїде у Францію підтримати нашу збірну. Наші гравці будуть завжди чекати від вас енергії для того, щоби якомога краще виступити та показати чудову гру. Наш тренерський склад сьогодні як ніколи налаштований на самі вищі досягнення. Усі ми будемо чекати від наших гравців чудової та красивої гри і перемог".

Також на церемонії виступив герой АТО Євген Межевікін. Він сказав, що перемоги збірної та українських клубів надають сил та піднімають бойовий дух на фронті.

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"Хочеться сказати, навіть після перемоги над збірною Німеччини, не розслаблятися з іншими командами, які будуть у групі. Ми чекаємо від вас хороших результатів, ми чекаємо від вас достойної гри, і з гордістю хочемо сказати, що усі, хто перебуває на війні, усі, хто знаходиться на мирній території України - ми усі за вас вболіваємо, ми усі за вас переживаємо, і будемо тримати кулаки за вас. Слава Україні", - сказав Межевікін.

Гравець національної збірної Артем Федецький висловив подяку вболівальникам за підтримку та українським воїнам - за захист України.

"Зараз багато різних показують по телевізору ситуацій, але хочеться сказати від себе, що зараз у збірній немає ні "Дніпра", ні "Шахтаря", ні "Динамо", ні "Зорі"... Зараз є Національна збірна України, де в усіх у голові і у серці: Україна - лише єдина Батьківщина! Кожен футболіст, тренерський склад зробить усе можливе, аби ви, наші вболівальники, наші сім'ї, дітки, наші батьки пишалися нами. Ми зробимо усе необхідне, аби прославити нашу державу, нашу Україну за її межами", - заявив Федецький.

Віце-президент УЄФА Суркіс згадав виступ української збірної на Чемпіонаті світу з футболу у 2006 році. "Я щиро бажаю нашій українській дружині, тренерському складу, нам вболівальникам, побачити українську збірну, яка спроможна перемагати на смарагдових газонах у Франції", - заявив Суркіс.

По завершенню проводів української збірної, зірки українського футболу презентували подарунок вболівальникам, а саме футбольні м'ячі, які футболісти вибили у натовп вболівальників.

Одразу ж після проводів, автобус з футболістами відправився в аеропорт "Бориспіль", звідки збірна відбуде на перший тренувальний збір в Італію.

Чемпіонат Європи ЄВРО 2016 відбудеться з 10 червня по 10 липня у Франції.

Першу гру збірна України проведе 12 червня у місті Лілль проти збірної Німеччини, другий - 16 червня у Ліоні проти Північної Ірландії та третій, 21 червня, у Марселі, проти Польщі. У разі успішного результату, Україна проб'ється до наступного раунду.