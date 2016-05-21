Кличко привітав киян з Днем Європи: Україна буде сильною, європейською державою

У церемонії також взяли участь посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінські, віце-прем’єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"Шановні кияни, шановні гості нашої столиці, традиційно в травні ми святкуємо День Європи. Хочу привітати всіх з цим святом, – зазначив Віталій Кличко. – Україна обрала курс на європейську інтеграцію і утвердження демократичних, європейських цінностей. І ми всі прагнемо побудувати країну з європейськими стандартами, демократичну європейську Україну. За це поклали своє життя хлопці на Майдані, і зараз ми платимо високу ціну, відбиваючи агресію Російської федерації".

Мер подякував послам європейських країн за зусилля, які допомагають Україні стати європейською країною, а Києву – європейським містом.

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"Україна буде сильною, європейською державою. Я в це вірю. І я вдячний Європі за підтримку наших прагнень і за допомогу у зусиллях українців здолати цей шлях", – наголосив Кличко.

У коментарі журналістам мер зауважив, що столична влада докладає зусиль, щоб Київ виглядав сучасною європейською столицею.

"По-перше, нам потрібно змінювати місто, його інфраструктуру, щоб Київ був комфортним для кожного мешканця та гостя. За останній рік ми відкрили понад 40 скверів та парків, відбудеться капітальний ремонт дорожнього покриття на 44-ох вулицях. Ми відкриваємо нові публічні простори. Завдяки впровадженню системи Smart City ми збільшили надходження до бюджету на 30% та інвестуємо ці кошти в розвиток міста та соціальних програм. Місто змінюється і ми робимо все, щоб кожен відчував ці зміни", – наголосив Київський міський голова.

Після відкриття Дня Європи Віталій Кличко відвідав урочистий дипломатичний прийом посла ЄС Яна Томбінські. У вітальному слові мер подякував послу, каденція якого в Україні незабаром закінчується.

"Це ваш останній офіційний прийом в Україні. Хочу подякувати вам та сказати, що вашому наступнику в Україні буде не солодко і працювати краще за вас буде складно, адже ви підняли планку дуже високо. Хочу подякувати вам за енергію, сили та досвід, які ви інвестували в Україну", – наголосив Кличко.