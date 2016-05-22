У Києві п'яний водій влаштував моторошну ДТП, є загиблий (фото)

Там п'яний водій "Ауді" на високій швидкості врізався в попутний автомобіль "Субару", передає dtp.kiev.ua.

Від сильного удару авто зім'яло практично вдвічі. На місце ДТП прибули кілька бригад швидкої та рятувальники ДСНС.

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Від отриманих травм молодий водій "Субару" помер на місці події. Водій "Ауді" отримав незначні травми і, за деякими даними, намагався втекти з машини швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня народний депутат від партії "Народний фронт" Антон Геращенко заявив, що його помічник госпіталізований після ДТП з важкою травмою.