Кличко пообіцяв прибрати з Києва останні радянські пам'ятники до 23 травня

У Києві демонтаж пам'ятників часів СРСР, які суперечать закону про декомунізацію, буде завершено до 23 травня.

Про це заявив у суботу, 21 травня, мер української столиці Віталій Кличко, передає DW.

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"Я впевнений в тому, що кілька пам'ятників вже в понеділок не будуть стояти на своєму місці", - сказав він.

За словами Кличка, Київ - "перший з перейменування вулиць". У місті також прибрані всі таблички, які підпадають під заборону комуністичної символіки. "Ми рухаємося в цьому напрямку досить динамічно", - підкреслив київський мер, кажучи про виконання закону про декомунізацію.