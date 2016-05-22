Кличко пообіцяв прибрати з Києва останні радянські пам'ятники до 23 травня
03:15, 22 травня 2016Київ
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до 23 травня в місті будуть ліквідовані комуністичні пам'ятники. Виконуючи закон про декомунізацію, в столиці України перейменовують вулиці і знімають таблички.
Кличко пообіцяв до завтрашнього дня відсутність комуністичних пам'ятників в Києві / УНІАН
У Києві демонтаж пам'ятників часів СРСР, які суперечать закону про декомунізацію, буде завершено до 23 травня.
Про це заявив у суботу, 21 травня, мер української столиці Віталій Кличко, передає DW.
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"Я впевнений в тому, що кілька пам'ятників вже в понеділок не будуть стояти на своєму місці", - сказав він.
За словами Кличка, Київ - "перший з перейменування вулиць". У місті також прибрані всі таблички, які підпадають під заборону комуністичної символіки. "Ми рухаємося в цьому напрямку досить динамічно", - підкреслив київський мер, кажучи про виконання закону про декомунізацію.
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