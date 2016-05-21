Завтра на деяких вулицях у Шевченківському районі Києва буде частково перекрито рух

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, 22 травня з 8.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням робіт із асфальтування проїжджої частини на ділянці від вул. Сікорського (Танкова) до вул. Баумана буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Черкаській.

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