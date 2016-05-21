Кияни святкують День Європи на Михайлівській площі

Як передає кореспондент УНІАН, посольства європейських країн встановили на площі спеціальні павільйони для ознайомлення українців зі своїми традиціями та культурами, а також проводять різноманітні цікаві заходи.

Читайте також21-22 травня у столиці відзначатимуть День ЄвропиЗокрема, посольства пропонують як дітям, так і дорослим долучитись до участі у різноманітних пізнавальних та розважальних лотереях, попрактикувати європейські мови, або просто взяти участь в уроках з вивчення європейських мов.

Діти мають можливість розмальовувати листівки, наприклад, написавши улюблене слово французькою мовою, та отримати подарунок.

Англійці ознайомлюють українців із секретами успішного приготування чаю та пропонують взяти участь у вікторині із "справдження бажань".

Посольство Нідерландів встановило власну сцену, з якої виступають діти. Також на площі розміщено велику шахову дошку. Діти й дорослі у захваті від гри на великій шахівниці.

Крім того, на площі проходять змагання з публічного читання віршів німецькою мовою.

Також у рамках свята проводяться пізнавальні акції соціального характеру. Так, група активістів проводить просвітницьку акцію "Ні дискримінації!", мета якої - донести до громадян, що інвалідність не є обмеженням для повноцінного життя.

Активісти популярного у Києві руху Fun Up запрошують хлопців та дівчат продемонструвати свої фізичні та спортивні здібності на перекладині та брусах.