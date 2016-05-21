Кияни святкують День Європи на Михайлівській площі
Мешканці та гості Києва святкують День Європи на Михайлівській площі.
Як передає кореспондент УНІАН, посольства європейських країн встановили на площі спеціальні павільйони для ознайомлення українців зі своїми традиціями та культурами, а також проводять різноманітні цікаві заходи.
Читайте також21-22 травня у столиці відзначатимуть День ЄвропиЗокрема, посольства пропонують як дітям, так і дорослим долучитись до участі у різноманітних пізнавальних та розважальних лотереях, попрактикувати європейські мови, або просто взяти участь в уроках з вивчення європейських мов.
Діти мають можливість розмальовувати листівки, наприклад, написавши улюблене слово французькою мовою, та отримати подарунок.
Англійці ознайомлюють українців із секретами успішного приготування чаю та пропонують взяти участь у вікторині із "справдження бажань".
Посольство Нідерландів встановило власну сцену, з якої виступають діти. Також на площі розміщено велику шахову дошку. Діти й дорослі у захваті від гри на великій шахівниці.
Крім того, на площі проходять змагання з публічного читання віршів німецькою мовою.
Також у рамках свята проводяться пізнавальні акції соціального характеру. Так, група активістів проводить просвітницьку акцію "Ні дискримінації!", мета якої - донести до громадян, що інвалідність не є обмеженням для повноцінного життя.
Активісти популярного у Києві руху Fun Up запрошують хлопців та дівчат продемонструвати свої фізичні та спортивні здібності на перекладині та брусах.