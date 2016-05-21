У Києві у ході святкування Дня Європи виступить ONUKA

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, церемонія відкриття Дня Європи відбудеться сьогодні о 12.00 за участю керівництва держави та міста, голови Представництва ЄС в Україні, представників посольств країн-членів ЄС, акредитованих в Україні.

Протягом вихідних на гостей свята чекатиме змістовна та насичена програма. В індивідуальних зонах посольств буде розміщено стенди з цікавою інформацією про унікальні досягнення і успіхи, якими пишається кожна з країн.

Представники європейських держав презентуватимуть інтерактивні та творчі проекти від посольств та національних культурних центрів, серед яких - гра в шахи на спеціально створеній «великій шахівниці» за участю чемпіонки Європи з шахів Вероніки Верем’юк, «Колесо фортуни» від GIZ – вікторина про Німеччину, конкурс фото з бренд-елементом серед відвідувачів, переможці якого отримають сертифікати та сувеніри з символікою Представництва ЄС в Україні, та багато інший проектів.

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Крім того, о 12.30 розпочнеться фестиваль вуличної музики Street Music Day, який збере музичні колективи різних стилів з Європи і України.

Українські спортсмени, які виступають у видовищних вуличних видах спорту (workout, parkour, ролери, TRX), представлять власну програму. Усі охочі зможуть долучитися до веселої зарядки FunUp, поспостерігати за майстрами екстриму, крос-фіту, зумби, йоги, автомодельного спорту. Для наймолодших гостей свята проводитимуться дитячі спортивні змагання, майстер-класи, працюватимуть дитячі атракціони (батути, слеклайн).

На фестивалі вуличної їжі Food Truck Days можна буде ознайомитися з кухнями різних країн, скуштувати найвідоміші страви street food від креативних команд кухарів.

Ввечері на площі виступить відомий український електронний проект ONUKA.

Також увечері можна буде переглянути німе кіно у музичному супроводі.

В неділю, 22 травня, у столиці триватиме відзначення Дня Європи. На киян та гостей міста чекають танцювальна зарядка FunUp, фестиваль вуличної їжі Food Truck Days (пікнік для всієї родини), театральні вуличні шоу (міні-вистави, міми, аніматори), «Тематичний поетичний Київ – 100 талантів» (вільні читання, аудіо-поезія, презентації творчих проектів).

Крім того, о 12.00 на Михайлівській площі відбудуться урочисті проводи національної збірної команди з футболу для участі у Євро-2016, який відбудеться у Франції.